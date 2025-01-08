فيديو.. مروة أمين تطرح أغنية "فترة وعدت"

طرحت المطربة مروة أمين، أغنية جديدة بعنوان "فترة وعدت" على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، تزامنا مع الاحتفالات بقدوم العام الميلادي الجديد.

أغنية "فترة وعدت" من كلمات الشاعر الغنائي أدهم معتز، ألحان عبدالرحمن فهد، توزيع مكس وديجيتال ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، قيادة وتريات أحمد حسن فكري، جيتارات أحمد حسين، كلارنيت حموسو، مدير تصوير ياسر فريد والفيديو كليب من إخراج محمد صابر.

وتقول كلمات أغنية "فترة وعدت":



"فترة و عدت .. وحاجات جدت..

‏‎نسيانك حاجة و اتفرضت..

‏‎١٠٠ سكة و سكة اتفتحلي..

‏‎من بعد ما سكتنا اتسدت..

‏‎و ب رغم ان الاحساس نعمة..

‏‎احساس بي حبك كان اعمى..

‏‎و انا عمري ما هنسى زمان لما..

‏‎حكايتنا على ايديك اتهدت..

‏‎لكن عادي خلاص مش فارقة..

‏‎زي الدنيا ما جابت .. ودت ...

‏‎

اديتك اكتر من فرصة ..

عديتلك اللي مايتعداش ..

اتفرج شوفني و انا بقسى ..

قسوتي لسة انت ماتعرفهاش ..

مابقاش متبقيلك إحساس..

‏‎خليتك هامش .. مش متشاف ..

‏‎هتحاول تعرف بعدي ف ناس ..

‏‎و هترجع تشتاقلي .. و هتخاف ..

و ب رغم ان الاحساس نعمة..

‏‎احساس بي حبك كان اعمى..

‏‎و انا عمري ما هنسى زمان لما..

‏‎حكايتنا على ايديك اتهدت..

‏‎لكن عادي خلاص مش فارقة..

‏‎زي الدنيا ما جابت .. ودت ...".

مروة أمين، شاركت في برنامج المواهب "آراب أيدول" في موسمه الأول، وأيضا في برنامج "إكس فاكتور" عام 2013 ضمن فريق الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وطرحت مروة خلال الفترة الماضية عدد من الأغاني على طريقة السينجل منها أغنية "وحشاني أيامك" من كلمات الشاعر الغنائي أدهم معتز، ألحان مروة أمين، توزيع كريم أسامة، مكس وماستر إلهامي دهيمة و أحمد حسام، إنتاج رامي أمين، توزيع ديجيتال شركة قنوات ميوزك.

وتعد "وحشاني أيامك" ثاني الأغاني التي تطرحها مروة أمين من ألحانها بعد أن طرحت أغنيتها "عملة نادرة" التي تنتمي للون الأغاني الشعبي "الشيك"، وكتبها الشاعر الغنائي أدهم معتز، من توزيع ومكس محمد شفيق، ديجيتال ماستر أمير محروس، منتج فني ومنفذ رامي أمين، تصوير سيشن الفيديو بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور.

وطرحت مروة أيضا أغنية "كلم" من كلمات أدهم معتز، ألحان وتوزيع نيس، وأغنية "أكتر حد بكاني" من كلمات أدهم معتز وأحمد معتز، ألحان عثمان جاد، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.



https://youtu.be/U5Bp2hCySU4?si=SYQjtIxR2Yumy35i