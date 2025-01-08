قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي.. تخفيف عقوبة المخرج عمر زهران للحبس عاما

قررت محكمة مستأنف الجيزة، تخفيف عقوبة المخرج عمر زهران على حكم حبسه سنتين مع الشغل فى قضية اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، حيث قضت بالحبس عاما بدلا من عامين.

وكانت محكمة جنح الجيزة قضت في وقت سابق بمعاقبة المخرج عمر زهران، بالحبس عامين مع الشغل بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، في القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة.

و قال المستشار مرتضى منصور محامي المخرج عمر زهران في تصريحاته قبل بدء الجلسة، إنه مازال يُصر على طلباته كاملة؛ وأهم طلب هو حضور شاليمار شربتلي، والضابط مجري التحريات في الواقعة، قائلًا : " هي شاليمار مش عايزة تحضر ليه.. عشان عارفة إنها كاذبة وخايفة نواجهها في المحكمة"

وذكر "منصور".. أن تحريات القضية جاءت متناقضة، لأن النطاق الجغرافي لهاتف عمر زهران ورسالته للفنان عمرو سعد أكدت ضبطه في مكان مخالف للمكان المثبت بالتحريات في القضية.

حبس المخرج عمر زهران

كانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت حكمًا بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.

بلاغ شاليمار الشربتلي

تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات وساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي.

وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج عمر زهران له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها "أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى".

أنكر المخرج المتهم فى التحقيقات ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسًا إلى محكمة جنح الجيزة والتي أصدرت حكمها بحبسه سنتين مع الشغل.