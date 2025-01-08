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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: نعمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير الثانوية العامة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة لتخفيف الضغط على الأسرة المصرية، موضحا أن المنظومة الجديدة للثانوية العامة ستشمل اختيار الطالب للمواد الدراسية بناء على رغباته في التخصص الجامعي.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن المنظومة الجديدة للثانوية العامة ستضمن للطالب اختيار المواد الدراسية حسب قدراته واستيعابه، موضحا أنه سيتم إحالة المنظومة الجديدة للثانوية العامة للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية لوضع تصور شامل بشأنها قبل طرحها للحوار المجتمعي.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الثانوية العامة