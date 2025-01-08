وكيل "صحة سوهاج" تعقد اجتماعا لمناقشة مقترح موازنة المديرية

عقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، حضره كلا من ممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية وعبدالحميد كريم مدير الشئون المالية وخالد محمد طنطاوي مسئول هيئة موازنية بالمديرية، جاء ذلك الاجتماع لمناقشة إعداد مشروع الموازنة الخاصة بمديرية الصحة والسكان بسوهاج للأجور والمرتبات والسلع والخدمات.

ووجه " دويدار " بزيادة الاعتمادات المخصصة للمديرية خلال الخطة المقترحة تماشياً مع توجهات الدولة برفع مستوي المعيشة وتطوير القطاع الصحي للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، وتوفير المتطلبات الهامة لذلك والنهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية وصيانتها، فضلاً عن متطلبات النفقات العامة للمنظومة الصحية بالكامل.

كما ناقش دويدار والحضور مقترح لزيادة مكافئة السائقين المستعان بهم بالمديرية لتتناسب مع متطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي السياق ناقش وكيل وزارة الصحة موقف الصناديق الخاصة والعمل على زيادة إيرادتها حتى يمكن زيادة أعداد أطباء الإستعانة من خارج القطاع الصحي، للعمل بمستشفيات المحافظة لتكامل الخدمات وتقديم خدمات طبية وعلاجية أفضل للمواطنين.

وفي نهاية الاجتماع ثمن دويدار جهود الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية المبذولة تجاه إعداد مشروع الموازنة ليتناسب مع النفقات، وكذلك جهودهم تجاه كل ما يتعلق بالشئون المالية بالقطاع الصحي.

ومن جانبه أوضح ممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية أنه فور الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة سيتم عرضه علي وزارة المالية للمناقشة والإعتماد.

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