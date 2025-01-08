معتز هشام ينضم إلى أحمد مالك وطه الدسوقي في ولاد الشمس

انضم النجم الصاعد معتز هشام إلى أحمد مالك وطه الدسوقي لبطولة مسلسل ولاد الشمس الذي ينافس في الموسم الرمضاني القادم 2025، من إنتاج الشركة المتحدة، وتأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام.

تدور أحداث مسلسل ولاد الشمس في إطار درامي اجتماعي، حول قصة صديقين نشآ معاَ منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

أحدث أعمال معتز هشام الدرامية مسلسل ورق التوت، الذي شارك في بطولته مع شريف سلامة، وأسماء جلال، ومن إخراج حسام علي. أما أحدث أعماله السينمائية فهو فيلم سكر، أول فيلم ميوزيكال في العالم العربي، وهو مأخوذ عن رواية صاحب الظل الطويل، سيناريو وحوار هبة مشاري حمادة، وشارك معتز هشام.

معتز هشام ممثل مصري شاب أسس مسيرة فنية بأدوار مميزة ذات أبعاد نفسية مركبة في أعمال ناجحة، ولفت إليه الأنظار بأول ظهور له بشخصية السلطان العثماني سليم الأول أثناء مرحلة طفولته في مسلسل ممالك النار، كما شارك في مسلسل أبو عمر المصري، بدور ابن النجم أحمد عز، وفي الموسم الأول من مسلسل الاختيار أمام أمير كرارة وأحمد العوضي، ثم القاهرة: كابول، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، وبنفس العام كان بطل حكاية شبح البدروم ضمن مسلسل الرعب خارج السيطرة.

ومن الأعمال الدرامية البارزة التي شارك معتز هشام في بطولتها، الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ؟! أمام النجمة نيللي كريم، ومسلسل وعد إبليس بطولة عمرو يوسف، وفي السينما، شارك معتز في بطولة فيلم الإثارة 11:11 أمام النجمين إياد نصار وغادة عادل، وكان بطل فيلم الرعب النفسي قبل الأربعين.