اضطرابات الشخصية الحدية "هتخليك كل ساعة بحال".. تعرف على الأعراض والعلاج

أكد الدكتور محمود ماضي أبو العزائم ، استشاري الطب النفسي ، أن الشخصية الحدية يتأثر بها النساء بنسبة أكثر من الرجال هو اضطراب منتشر لدى النساء ونسبة المصابين به 14%.

وأوضح أبو العزائم، لـ "البوابة نيوز"، أن الشخص صاحب الشخصية المضطربة الحدية، يكون لديه مشاكل في الذات والعلاقات، وكذلك يحدث له تغيير في رؤيته لنفسه و الأخرين .

وتابع قائلا: “أن اضطراب الشخصية لديهم مخاوف وقلق من هجر العلاقات، مما يدفع الطرف الآخر لأن يتركهم بسبب كثرة الضغط”.

وأضاف أن مرضى هذا الاضطراب لديهم مشاكل في إيذاء أنفسهم، أو تعاطي أدوية بجرعات كبيرة، ويغلب عليهم محاولات الانتحار .

وهذه الشخصية تظهر ملامحها من عمر 18 سنة ، وأهم ما يميزه تقلبات مزاجية كبيرة "كل لحظة في اضطراب .. سعادة ثم اكتئاب ثم عصبية في اليوم الواحد.

وعن مراحل علاج اضطراب الشخصية الحدية يقول استشارى الطب النفسى، إن هذا الاضطراب يتطلب علاج دوائى لتغيير كيمياء المخ إلى الحالة المزاجية الجيدة، حتى لا يكون هناك تقلب في المزاج، وجلسات علاج نفسي تستمر لأكثر من سنتين على الأقل لتحسين رؤيته لذاته.

وأضاف أن مرضى هذا الاضطراب يكون لديهم سلوك إيذاء الذات من خلال إصابة أنفسهم أو تناول أدوية بجرعات عالية أو مخاطرات غير امنة علاوة على أفكار ومحاولات انتحارية خاصة في فترات معينة.

وعن طرق علاج اضطراب الشخصية الحدية، قال استشارى الطب النفسى، إن هذا الاضطراب يحتاج إلى علاج دوائى لتثبيت الحالة المزاجية حتى لا يكون متقلب المزاج، وجلسات علاج نفسي تستمر لأكثر من سنتين على الأقل لتحسين رؤيته لذاته.

ويرجع نتيجة هذا الاضطراب إلى "نظرية التعلق" التي تظهر نتيجة اضطراب الشخصية الحدية إلى علاقة الطفل بوالده أو والدته التي بها خلل، ثم أدت لاختلال كل العلاقات في حياته، وهو الذى يجعله بعد ذلك يشعر أنه معرض أن يتركه الطرف الآخر في العلاقات.