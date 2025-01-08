ads
الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صدام قوي لـ اتحاد جدة.. نتائج قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين

قرعة نصف نهائي كأس
قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، عن صدام قوي لفريق اتحاد جدة.

شهد دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين إثارة كبيرة، حيث أقصى اتحاد جدة نظيره الهلال حامل اللقب بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية.

وحقق القادسية فوزًا كبيرًا على التعاون بثلاثية نظيفة، بينما تغلب الشباب بصعوبة على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، فاز الرائد على الجبلين بركلات الترجيح.

كان الهلال توج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الملك، بعد فوزه على النصر بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 في المباراة النهائية.

نتائج قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 

نتائج قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 

أسفرت القرعة عن صدام قوي لفريق اتحاد جدة بمواجهة الشباب في نصف النهائي، بينما أوقعت القرعة القادسية ضد الرائد.

وتقام مباريات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يومي 1 و2 أبريل المقبل.

كأس خادم الحرمين الشريفين نصف النهائي قرعة نصف نهائي نتائج قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نتائج قرعة نصف نهائي اتحاد جدة الشباب القادسية الرائد كأس الملك