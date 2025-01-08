صدام قوي لـ اتحاد جدة.. نتائج قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، عن صدام قوي لفريق اتحاد جدة.

شهد دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين إثارة كبيرة، حيث أقصى اتحاد جدة نظيره الهلال حامل اللقب بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية.

وحقق القادسية فوزًا كبيرًا على التعاون بثلاثية نظيفة، بينما تغلب الشباب بصعوبة على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، فاز الرائد على الجبلين بركلات الترجيح.

كان الهلال توج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الملك، بعد فوزه على النصر بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 في المباراة النهائية.

نتائج قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

نتائج قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أسفرت القرعة عن صدام قوي لفريق اتحاد جدة بمواجهة الشباب في نصف النهائي، بينما أوقعت القرعة القادسية ضد الرائد.

وتقام مباريات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يومي 1 و2 أبريل المقبل.