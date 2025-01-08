زمالك 2005 يفوز على طلائع الجيش ببطولة الجمهورية للشباب

فاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 2، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الجمهورية.

سجل هاني ياسر هدف الزمالك في الوقت الأصلي، بينما في ركلات الترجيح أحرز كل من، "السيد أسامة، أحمد خضري، أحمد خالد السمبوك، عبد الله عبد الناصر".

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيداً خلال اللقاء، وصنعوا فرص عديدة استطاعوا خلالها تسجيل هدفاً، بجانب إهدار أكثر من فرصة محققة كادت أن تنهي اللقاء في وقته الأصلي.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين.

يقود فريق 2005 كل من: "شريف خليل مدرباً، أحمد عادل مساعداً للمدرب، شريف فوزي مدرباً لحراس المرمى، حمدي يوسف إدارياً، ياسين غنيم إخصائياً للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللاً للأداء، سيد معتز معداً بدنياً، رفعت حمدي مسئولاً للمهمات".