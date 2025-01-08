وزير الخارجية الفرنسي: بلادنا قامت بجهود مشتركة مع واشنطن لانتخاب رئيس لبناني جديد

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إأن بلاده قامت بجهود مشتركة مع واشنطن لانتخاب رئيس لبناني جديد، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن هناك مساع فرنسية أمريكية حثيثة لدعم استقرار لبنان، ونتمنى انتخاب رئيس للبنان غدا،" وفق ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

ومن جانبه قال بلينكن، إنه منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله شهدنا انسحاب أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية من لبنان، وهذا يؤكد أن هناك فرصة لسلام مستدام في لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وتابع: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة."