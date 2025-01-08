وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، والذي استطاع الفوز بالانتخابات، التي عقدت مؤخراً لمدة أربع سنوات قادمة؛ تستمر حتي انتهاء منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتناول اللقاء خطة مشاركات الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترات المقبلة، والتي يأتي علي رأسها مشاركة المنتخب القومي في بطولة كأس العالم للرجال 2025، والتي تقام خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير، في ثلاث دول وهم كرواتيا والدنمارك والنرويج.

و شدد وزير الشباب والرياضة،على أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية وتنفيذها، تم إصدار اللوائح الخاصة بضبط المنظومة الرياضية وحوكمتها من كافة مسارات العمل الإدارية والمالية والفنية، ومنها ضوابط السفر والمشاركات الدولية واللوائح المالية والإجراءات والاشتراطات الطبية .

واستكمل و"صبحي" حديثه، بالتأكيد علي تواجد وزارة الشباب والرياضة داعمة لاتحاد كرة اليد في جميع خططه وبرامجه، من أجل تحقيق أفضل النتائج للمنتخبات القومية المصرية بمختلف الأعمار على مستوي الرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

واختتم وزير الرياضة حديثه، بأن المنتخب المصري لكرة اليد كان قاب قوسين أو ادني من تحقيق نتائج تاريخيّة في الأولمبياد وكأس العالم السابقين ، بالإضافة الي المستوي المتميز والمبهر الذي قدمه منتخب الرجال ، مشيراً "صبحي " ان المنتخب الحالي للرجال وما يملكه من جيل حالي من اللاعبين يعد اقوي وأفضل المنتخبات القومية في كرة اليد والتي مثلت مصر علي مستوي العالم ولا ينقصنا سوي تحقيق إنجاز دولي يستحقه الجيل الحالي من اللاعبين .

فيما توجه خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على التهنئةوالمقابلة اليوم مضيفا أن مجلس اتحاد كرة اليد يستهدف مواصلة تطوير اللعبة ومواصلة تفوقها على المستوى القاري والعالمي.

واستكمل رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد حديثه قائلاً: “سنعمل جميعا كمجلس ادارة وبدعم من وزارة الشباب والرياضة المعتاد على تطوير جميع العناصر للعبة من لاعبين ومدربين وحكام كما سنقوم بدعم الأندية علي المستويات المادية والفنية لتحقيق طفرات لرياضة كرة اليد المصرية” .

وكانت انتخابات الاتحاد المصري لكرة اليد والتي شهدت منافسة قوية، قد أسفرت عن فوز خالد فتحي فيما حصل خالد ديوان على منصب نائب الرئيس فيما جاء نبيل خشبة أمينًا للصندوق .

وفى العضوية كلا من : عمرو فتحى وعمرو العدل وعبير عقيلة وخالد صالح وأحمد محمد جمال الدين ومحمد جمال هليل.