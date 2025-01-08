عودة محمد هاني لقائمة الأهلي المتجهة إلى أبيدجان

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن القائمة المتوجهة إلى كوت ديفوار، استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء السبت المقبل، فبي كوت ديفوار، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



