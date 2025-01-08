رئيس الوزراء: تعيين 72 ألف معلم.. وبدء الإجراءات قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التنسيق مع وزيري التربية والتعليم والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم.



وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 40 مليار دولار ونواصل العمل على زيادة هذه الصادرات، موضحا أننا سنعلن عن توقيتات عمليات الطرح المقررة لعدد من الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة



وأوضح أننا نجحنا في زيادة إنتاجية حقول إنتاج الغاز في مصر، مع عودة إنتاج حقول الغاز لمعدلاتها نتوقع توفير نحو مليار ونصف دولار خلال الـ6 أشهر المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا واعدا لإنتاج وتوزيع الغاز



وتابع: نقدر دور الأطباء المقدس في المنظومة العلاجية، موضحا أن قانون المسؤولية الطبية يهدف بالدرجة الأولى إلى حل مشكلات الأطباء وحماية حقوقهم.