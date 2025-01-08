رئيس الوزراء: نعمل على ضمان التوفير الآمن لكل الأدوية الاستراتيجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعمل على ضمان الانتشار الجيد للصيدليات الكبرى ليتمكن جميع المواطنين من الاستفادة من خدماتها.



وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن اعتماد هيئة الدواء المصرية لإنتاج مصانع الدواء يضمن الانتشار الدولي لمنتجات هذه المصانع وتشجيع التصدير.