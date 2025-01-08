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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: نعمل على ضمان التوفير الآمن لكل الأدوية الاستراتيجية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعمل على ضمان الانتشار الجيد للصيدليات الكبرى ليتمكن جميع المواطنين من الاستفادة من خدماتها.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن اعتماد هيئة الدواء المصرية لإنتاج مصانع الدواء يضمن الانتشار الدولي لمنتجات هذه المصانع وتشجيع التصدير.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء