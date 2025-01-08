مواجهتان صعبتان لريال مدريد وبرشلونة.. نتائج قرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، التي أجريت في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقب انتهاء منافسات دور الـ32، عن مواجهات قوية ومثيرة.

تأهلت كبرى الأندية الإسبانية إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، هم: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بلباو، وفالنسيا، فيما كانت المفاجأة المدوية هي توديع إشبيلية للبطولة من دور الـ32.

تقام منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بنظام المباراة الواحدة الحاسمة، على ملعب الفريق من الدرجة الأدنى.

أما في حال مواجهة فريقين من مسابقة الليجا، فإن اللقاء يقام على ملعب الفريق الذي يسحب اسمه أولًا في القرعة.

مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم مواعيد مباريات دور ثمن النهائي لبطولة كأس الملك، حيث تقام المباريات على مدار 3 أيام، هي 14 و15 و16 يناير 2025، بينما تقام مباريات الدور ربع النهائي في الخامس من فبراير من العام نفسه.

نتائج قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

وأسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، عن وقوع قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في مواجهتين صعبتين، وذلك أمام سيلتا فيجو وريال بيتيس على الترتيب.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي.

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

برشلونة ضد ريال بيتيس

إلتشي ضد أتلتيكو مدريد

أورينسي ضد فالنسيا

بونتفيدرا ضد خيتافي

ألميريا ضد ليجانيس

ريال سوسيداد ضد رايو فاليكانو.