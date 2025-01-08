وزير الشباب يكرم مدير مدرسة منشأة رضوان بالجيزة

كرم الدكتور أشرف صبحي، مدير مدرسة منشأة رضوان الابتدائية، سامي عبد الكريم، علي جهوده مع طلاب المدرسة والتي ساهمت في ارتباطهم وحبهم لمدرستهم ، وبحضور المهندس ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة وكريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش.

وكان مدير المدرسة سامي عبد الكريم، قد صنع حالة من خلال إعجاب الكثير من متابعي السوشيال ميديا بما يقدمه ، بعد حاله الحب التي ظهرت بينه وبين الطلاب الجدد بالمدرسة .

وتلخصت جهود مدير المدرسة، في نجاحه في خلق بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة للأطفال ، من خلال استخدام الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتعزيز رغبتهم في التعلم ، والتركيز على حب التعليم لخلق جيل بالمستقبل ليكونوا أفراداً ناجحين ومحبين للتعليم والمدرسة .

من جانبه أبدي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سعادته بما قام به مدير المدرسة نحو الطلاب بالمدرسة وتعزيز روح المشاركة الإيجابية ، موضحاً ان الوزارة تمتلك بالفعل المشروع القومي للموهبة والناشئين والذي يفرز العديد من الأبطال في ألعاب مختلفة للمنتخبات القومية المصرية ، كما نمتلك مع المتحدة مشروع كابيتانو والتي شهدت مشاركة واسعة من أبناء الأسرة المصرية الموهوبين في كرة القدم .