توم فليتشر: الأوضاع الأمنية في حلب والساحل السوري متردية

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا، إنه يجب ضمان تدفق الدعم الإنساني للسوريين، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وأضاف: "أن الأوضاع الأمنية في حلب والساحل السوري متردية، ويجب ضمان تدفق الدعم الإنساني للسوريين."

ومن جانبها قالت المندوبة الأمريكية لدي مجلس الأمن، إن واشنطن تدعم عملية انتقالية في سوريا وفقا للقرار الأممي 2254، مشيرة إلى أنها ترحب بالرسائل الإيجابية من الإدارة السورية الجديدة.

في حين، أكد المندوب الروسي لدي مجلس الأمن، أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تهديدا لسيادة سوريا، مشيرًا إلى أن استمرار القتال في بعض المناطق يفاقم معاناة السوريين، ويجب توفير المساعدة الإنسانية للسوريين دون تمييز، مختتمًا حديثه: “ندعم جهود المبعوث الأممي للتسوية السياسية في سوريا”.