الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ قراره عند قيد اللاعبين الجدد

أرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا لاتحاد الكرة، يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، الذي يمنع قيد أي لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدمًا.

الأهلي شدد في خطابه على ضرورة وقف القيد لأي نادي لا يدفع رسوم القيد كاملة، بالإضافة إلى قيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة.

وجاء في الخطاب أيضًا تأكيد النادي على إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة، وأن يكون سداد المديونيات المستحقة للاتحاد وفقًا لمعايير واحدة، بمقتضاها تكون المبالغ المسددة أو المؤجلة متساوية لكل الأندية.