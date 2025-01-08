رسميًا.. وست هام الإنجليزي يعلن إقالة لوبيتيجي

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي من منصب المدير الفني للفريق.

وأكد نادي وست هام في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، رحيل مدربه لوبيتيجي بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

لم يتوافق النصف الأول من موسم 2024-2025 مع طموحات نادي وست هام، ولذلك اتخذ النادي الملقب بالمطارق إجراءات تتماشى مع أهدافه، وذلك بإقالة لوبيتيجي.

إقالة لوبيتيجي من تدريب وست هام

يستطيع النادي أن يؤكد أن المدرب المساعد بابلو سانز، ورئيس الأداء أوسكار كارو، والمحلل الرئيسي خوان فيسينتي بينادو، ومدرب اللياقة البدنية بورخا دي ألبا، والمدرب الفني إيدو روبيو قد غادروا أيضًا على الفور.

يود مجلس الإدارة أن يشكر جولين لوبيتيجي وطاقمه على عملهم الجاد خلال فترة وجودهم مع وست هام ويتمنى لهم كل النجاح في المستقبل.

ومن المتوقع، أن يتولى جراهام بوتر المدير الفني السابق لفريقي تشيلسي وبرايتون المسؤولية الفنية خلفًا للإسباني لوبيتيجي، والذي قد يتولى المسؤولية في الوقت المناسب قبل مواجهة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة المقبل.

لوبيتيجي، فاز فقط مع وست هام في 7 مباريات من أصل 22 مباراة خلال 6 أشهر قضاها في منصبه على مستوى جميع البطولات.

يحتل وست هام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 20 جولة حتى الآن.