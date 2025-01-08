الأهلي يستقر على استبعاد أشرف داري من رحلة أبيدجان

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على استبعاد المغربي أشرف داري مدافع الفريق، من رحلة أبيدجان التي يخوض خلالها الأهلي مباراة استاد أبيدجان ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى كوت ديفوار وخوض مباراة استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض أشرف داري للإصابة في مباراة سموحة الماضية بالدوري، على مستوى العضلة الخلفية، وطلب طبيب الفريق من الجهاز الفني استبعاد اللاعب من تلك المباراة، لأنه غير جاهز من الناحية الطبية للمشاركة.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفي أفشة وإمام عاشور في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس على استاد القاهرة ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.