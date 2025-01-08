جثة مهشمة الرأس أعلى عقار.. كشف غموض واقعة اختفاء طالب بمنطقة فيصل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات ما تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، باختفاء طالب والعثور على جثته فيما بعد مهشمة الرأس أعلى سطح عقار بمنطقة الشيشيني في الهرم.

طالب فيصل المختفي

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة طالب أعلى عقار بمنطقة الشيشيني بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة "يوسف م" طالب بالمرحلة الثانوية، وبه تهشم بالرأس وكسور بالحوض، وبعمل التحريات تبين أن الطالب أقدم علي إنهاء حياته بالقفز من عقار من مكون من 13 طابق لعقار مكون من 7 طوابق لمعاناته من مرض نفسي وخوفه من الدراسة، مما تسبب في تهشم جمجمته وكسور بالحوض وعثر على كافة متعلقاته بالكامل.

وبمناقشة أسرة الطالب "يوسف. م" الذي عرف بطالب فيصل المختفي، توفي والده منذ كان عمره 4 أعوام، وتزوجت والدته من عمه فأصيب بحالة من الانطواء والتوحد بخلاف خوفه من الدراسة في المرحلة الثانوية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي صرحت بدفن الجثمان وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة وقررت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم.