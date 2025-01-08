بديل الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن نظام شهادة البكالوريا المصرية| صور

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دليلا حول نظام شهادة “البكالوريا المصرية” التي ستُطبق على الطلاب في الصف الأول الثانوي العام المقبل.

وقدّم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أمام مجلس الوزراء عرضًا شاملاً حول نظام شهادة “البكالوريا المصرية” التي ستُطبق على الطلاب في الصف الأول الثانوي العام المقبل.

هذا النظام الجديد يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطلاب بدلاً من الحفظ والتلقين، ويشمل مواد علمية وأدبية وفنية بتقييم مستمر على مدار عامين.

وتتكون شهادة البكالوريا المصرية من مرحلتين؛ المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، حيث يتم تقسيم المواد بين التخصصات المختلفة. كما يتاح للطلاب فرصتين سنوياً للامتحان في شهري مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي.

وقد شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزراء، تلا ذلك موافقة مبدئية على النظام، مع توجيه رئيس الوزراء بمناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية قبل طرح النظام للحوار المجتمعي تمهيدًا لتطبيقه.