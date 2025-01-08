محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية التضامن في حصر خسائر منزل تعرض لحريق

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة في حصر خسائر منزل تعرض أمس للحريق وذلك بقرية أبوحليفة التابعة لقرية أبوعاشور.

وأشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أنه فور تلقي بلاغ حدوث حالة حريق بإحدى المنازل بقرية أبوحليفة، تم توجيه مدير الإدارة الاجتماعية بالتل ورئيس فريق الإغاثة للتوجه إلى المنزل المنكوب، حيث تبين أن صاحبة المنزل المنكوب من الأسر المستحقة لتكافل وكرامة وتم استيفاء المستندات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة لصاحبة المنزل.

وأضافت الحفناوي أنه تم الاتفاق على تسكين الحالة بالتعاون مع أهالي القرية لحين إعادة المنزل لحالته، وسيتم منح السيدة عدد ٢ مرتبة و٤ بطاطين إغاثة عاجلة من مهمات الإغاثة الموجودة بالإدارة، لحين انتهاء الإجراءات المستندية للحالة كما سيتم رفع كفاءة المنزل وتسقيفه لظروف الشتاء والبرد، من خلال مشاركة المجتمع الأهلي، كما سيتم توفير أجهزة وأثاث ومفروشات مقدمة من مؤسسة التكافل.