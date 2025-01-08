مفاجأة لعشاق "The Punisher" عودة السلسة بعد مسلسل "Daredevil: Born Again"

تشير تقارير حديثة إلى أن شركة مارفل ستوديوز تخطط لإعادة تقديم شخصية فرانك كاسل، المعروف بـ The Punisher، في مسلسل جديد، وتأتي هذه الأنباء بعد تأكيد عودة جون بيرنثال لتجسيد الشخصية في مسلسل Daredevil: Born Again، الذي سيعرض لأول مرة في مارس 2025.

عودة شخصية The Punisher إلى الشاشة قد تكون إضافة مهمة لعالم مارفل السينمائي، خاصة لمحبي النبرة المظلمة والتحديات النفسية التي تتميز بها الشخصية. بانتظار تأكيد رسمي، تبقى هذه الأخبار مصدر حماس وتوقع كبيرين لعشاق مارفل.

تفاصيل التقارير:

1. عودة جون بيرنثال:

• سيعود الممثل جون بيرنثال لتأدية دور فرانك كاسل في المسلسل القادم، وفقًا لتقارير نشرها insider “دانيال ريتشتمان” عبر منصة Patreon.

• تشير التقارير إلى أن المسلسل الجديد سيعمل كتكملة لمسلسل The Punisher، ما يجعله بمثابة الموسم الثالث للسلسلة.

2. تأكيدات إضافية:

نشرت عدد من التقارير تؤكد أن المسلسل سيحافظ على النبرة المظلمة التي عُرفت بها السلسلة، وتكررت الشائعات منذ مايو 2023، عندما أشارت تقارير إلى احتمالية إنتاج المسلسل بعد Daredevil: Born Again.

3. مستقبل الشخصية في عالم مارفل:

• أكد براد ويندرباوم، رئيس قسم البث في مارفل، أن هناك خطة مستقبلية لتوسيع قصة فرانك كاسل بعد ظهوره في مسلسل Daredevil: Born Again.

• المسلسل الجديد يُتوقع أن يعيد التركيز على النبرة المظلمة والقصص المعقدة التي تميز بها مسلسل The Punisher، مع الابتعاد عن الروايات الجانبية المتعلقة بالمؤامرات حول عائلة فرانك كاسل، والتي كانت تختلف عن روح القصص المصورة.

خطط مارفل الأوسع:

• بجانب مسلسل The Punisher، تشير التقارير إلى أن مارفل ستوديوز تعمل أيضًا على تطوير مشاريع أخرى لإحياء شخصياتها المحبوبة من مسلسلات نتفلكس السابقة، بما في ذلك:

• الموسم الثاني من Agatha: All Along.

• الموسم الرابع من Jessica Jones.

• مسلسل جديد متعلق بـ The Runaways.

عدم وجود تأكيد رسمي:

حتى الآن، لم تُصدر مارفل ستوديوز تأكيدًا رسميًا بشأن إنتاج مسلسل جديد لـ The Punisher. ينتظر المعجبون بفارغ الصبر مزيدًا من التفاصيل لمعرفة كيف ستتناسب هذه المشاريع مع الجدول الزمني الأوسع لعالم مارفل السينمائي (MCU).