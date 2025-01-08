محافظ دمياط يلتقي أعضاء هيئة تنشيط السياحة

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اليوم ، الاجتماع الدوري للهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و النائب وليد التمامى عضو الهيئة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة رانيا الغباشى مدير إدارة السياحة، وأعضاء الهيئة " الدكتور محمد العرابى، محمد دعدور و محمد أبو يوسف و هيثم الغيطانى ".

و ناقش محافظ عدد من ملفات عمل الهيئة، و طرح محاور الخطة الموضوعة لتنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس إلى هيئة قناة السويس، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي تنفذها الهيئة لتعزيز الوعى و والانتماء لدى الطلاب وتعريفهم بمعالم بلدهم وأهم المشروعات التنموية التى حققتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، وبحث " محافظ دمياط " آليات تعزيز الجهود للحفاظ على التراث التى تتمتع به دمياط، والتي تأتي وفقًا لعدد من المحاور دعم ملف المدن الإبداعية الذى أطلقته منظمة اليونسكو، ويتم العمل بها بالتعاون بين محافظة دمياط وجامعة دمياط.

كما استعرض "المحافظ " بعض المحاور الأخرى التى قامت المحافظة على إتخاذ عدد من الإجراءات بها، وهى رؤية المحافظة على تنفيذ مشروع متكامل لاستغلال موقع مصنع ادفينا بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع وزارة التموين ، لتعظيم الاستفادة منه كفرصة استثمارية تمتلك مقومات متميزة على نهر النيل، علاوة على قيام المحافظة بالتنسيق مع وزارة الآثار لوضع رؤية لترميم وتطوير طابية عرابى لتحقيق التكامل بما يحقق طفرة بتلك المنطقة.

واستعرض "الشهابى " أيضًا الخطوات التي اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتطوير قصرى ثقافة مدينتى دمياط ودمياط الجديدة ، واستعرض كذلك الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر ووضع مهرجان دمياط على خريطة مصر السياحية والعديد من ملفات العمل.

فيما وقد ناقش "المحافظ " مقترحات أعضاء الهيئة لتعزيز عناصر الجذب بدمياط بشكل كامل، أكد " محافظ دمياط " اهتمام المحافظة البالغ بملف السياحة و الملفات المرتبطة بها وتعزيز المقومات المتنوعة والاستفادة منها ، لتنشيط السياحة بكافة أنواعها بدمياط، مؤكدًا أن كافة المقترحات التى يتم طرحها باجتماعات الهيئة يتم دراستها لوضع حلول جذرية للتحديات الراهنة، و تحقيق التنمية السياحية والمستدامة بالمحافظة