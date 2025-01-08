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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس الوزراء يُهنئ أشرف صبحي بإنجاز سلاح سيف المبارزة

اشرف صبحى
اشرف صبحى
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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لفوز منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بذهبية الفرق خلال مشاركته في كأس العالم للناشئين بسويسرا.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما تحقق من إنجازات خلال هذه المشاركة، والفوز المستحق لمنتخب مصر، متمنياً لهم دوام الفوز وتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة ورفع اسم مصر وعلمها في العديد من المحافل العالمية.

رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي كأس العالم للناشئين