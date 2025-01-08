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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة هدى شعراوي

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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في إطار جولاته الميدانية المفاجئة، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم بجولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع الحيوية في المحافظة.

وقد بدأ الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع سوهاج أسيوط بحي شرق، وتفقد المسافة التي تم رصفها من الشارع، واطلع على الأعمال الجارية في كشط الأسفلت القديم، مؤكدا على ضرورة تكثيف العمالة للانتهاء من رصف الشارع بالكامل في أسرع وقت لتيسير الحركة المرورية وتلبية احتياجات المواطنين.

توجه المحافظ بعد ذلك إلى مدرسة "هدى شعراوي" الإعدادية بنات، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، ووجه بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.

تفقد المحافظ أيضا أعمال التجهيزات الجارية في موقع سينما أوبرا بميدان الثقافة استعداداً لإقامة معرض "صنع في سوهاج"، والذي من المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، كما تفقد ميدان الثقافة ووجه بتطوير ورفع كفاءة منطقة أسفل الكوبري وزيادة المساحات الخضراء والزهور، والحفاظ على نظافة المنطقة ومنع أي إشغالات تعيق المظهر الحضاري، كما شدد على استمرار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان راحتهم ورضاهم.

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