إدراج 19 فردا وكيانا مرتبطين بالإخوان على قائمة الإرهاب في الإمارات

أدرجت الإمارات 19 فردا وكيانا على قوائم الإرهاب المحلية وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الأربعاء.

جاء هذا في القرار رقم 1 لعام 2025 الذي أصدره مجلس الوزراء الإماراتي حول اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فردا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية، وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في البلاد.

ويأتي القرار ضمن حرص الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.