8 فوائد للبطاطا الحلوة.. تعرف عليها

البطاطا الحلوة من أشهر مصادر فيتامين أ، ومضاد الأكسدة القوي بيتا كاروتين، مما يجعل لها العديد من الفوائد، وتعد البطاطا الحلوة المشوية وجبة خفيفة تمدك بالطاقة، وتعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك، إذ تعتبر مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، بالإضافة إلى الألياف، فما فوائد البطاطا الحلوة الأخرى.

فوائد البطاطا الحلوة

هنالك العديد من فوائد البطاطا الحلوى، ومن أشهرها الآتي:

1- فوائد البطاطا الحلوة في تعزيز صحة القلب والشرايين.

غنى البطاطا الحلوة بالبوتاسيوم، يجعل لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم، فمن المعروف بأن عنصر البوتاسيوم مهم جدًا للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والمحافظة على مستويات ضغط الدم بالمعدلات الطبيعية، وكل 100 غم من البطاطا الحلوة النيئة تحوي ما يقارب 337 ملغم بوتاسيوم.

2- فوائد البطاطا الحلوة في إمداد الجسم بالطاقة.

تعتبر البطاطا الحلوة مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فكل 100 غم منها مشوية تمدنا بما يقارب 89 سعر حراري، وقد تكون وجبة مثالية لمن يطمحون لزيادة أوزانهم والتخلص من النحافة إن تم إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن ومحسوب.

3- فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري.

تعتبر البطاطا الحلوة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض (Low GI)، وبحسب الأبحاث التي أجريت مؤخرًا فإنها قد تساعد في خفض نوبات هبوط السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين عند مرضى السكري، فهي مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية.

4- فوائد البطاطا الحلوة للمناعة.

بما أن البطاطا الحلوة مصدر غني وعالي في كل من فيتامين ج وبيتا كاروتين، فبالتأكيد ستلعب دور كبير في تقوية المناعة وتعزيزها عن طريق تحييدها للجذور الحرة ومكافحة الالتهابات والأمراض العديده، وخاصة أمراض البرد والشتاء.

كما وباحتواء البطاطا الحلوة على مادة الكولين (Choline)، فهي تساعد على الاسترخاء وعلاج الأرق وتحسين التعلم والذاكرة والتقليل من الالتهابات المزمنة، ففي حين أن تناوها يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي والربو (Asthma).

5- فوائد البطاطا الحلوة لصحة البشرة والعيون.

بما أن البطاطا الحلوة هي مصدر لفيتامين أ المعروف بفيتامين الجمال، والبيتاكاروتين كمضاد أكسدة قوي وضروري لتحييد الجذور الحرة ومكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، فبالتأكيد سيكون للبطاطا دور كبير في زيادة بشرتك نضارة وإشراقًا.

كما وأن البيتا كاروتين معروف بأهميته للحفاظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي الذي قد يرتبط مع التقدم بالعمر، وكذلك الأمر بالنسبة لفيتامين ج، وفيتامين ه كونهما نوعان من مضادات الأكسدة القوية.

6- فوائد البطاطا الحلوة في مكافحة السرطانات.

في بعض الأبحاث التي تم إجرائها وجد بأن البطاطا الحلوة قد تلعب دور كبير في مكافحة بعض أنواع السرطانات، بما فيها سرطان البروستاتا وسرطان القولون، وبصفتها غنية في مركبات الفلافونويد فهي تساعد في الحماية من سرطان الرئة وسرطانات الفم.

7- فوائد البطاطا الحلوة في الوقاية من فقر الدم.

باعتبار البطاطا الحلوة مصدر للحديد والفوليت بالتأكيد سيكون لها دور في الوقاية من فقر الدم (Anemia)، وينصح بها بشكل خاص للحوامل كوجبة خفيفة سهلة الهضم تساعد في إمدادهم بما يحتجنه من عناصر غذائية مهمة.

8- فوائد البطاطا الحلوة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

يوصى عادة بتناول كمية يومية من الألياف الغذائية لا تقل عن 25-30 غرام، ولكن أغلب الأشخاص قد لا يتناولون هذه الكميات في أغلب الأيام، مما قد ينتج عنه الإصابة بالتلبكات المعوية والإمساك.

وتعتبر البطاطا الحلوة أحد الأغذية الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد بالفعل في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتلين البراز والوقاية من الإمساك.

• القيمة الغذائية.

ما يميز البطاطا الحلوة الطرية كونها وجبة ملائمة للعديد من الفئات ومن بينها الأطفال وكبار السن والمرضى وتحديدًا من هم بحاجة إلى وجبة سهلة الهضم وغنية بالعناصر الغذائية والطاقة.

وتعتبر البطاطا الحلوة من أشهر مصادر فيتامين أ ومضاد الأكسدة بيتا كاروتين، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل: حمض البانتوثينيك (فيتامين ب5)، والبيريدوكسين (فيتامين ب6)، والثيامين (فيتامين ب1)، وغيرها الكثير.