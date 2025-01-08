يحيى عطية الله يجري عملية جراحية صباح الخميس

يخضع يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لعملية جراحية صباح غد الخميس، بأحد مستشفيات القاهرة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة، بالأمس، وتسبب في إصابته بكسر في عظام الوجه.

وكان يحيى عطية الله قد نُقل إلى المستشفى عقب خروجه مباشرة من مباراة الأهلي وسموحة، بسبب إصابة قوية في الوجه تسببت في جرح قطعي في الحاجب، وأجرى اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية داخل المستشفى عقب وصوله، أثبتت وجود كسر في عظام الوجه، ويخضع للمزيد من الفحوصات.

و تقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية صباح غد الخميس على أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى الشهر ونصف الشهر، وهو ما وضع الأهلي في مأزق كبير في ظل وجود لاعب واحد فقط بهذا المركز وهو كريم الدبيس، حتى اللاعب الذي يتم توظيفه في هذا المركز عمر كمال مصابا أيضا ولا يمكنه المشاركة في المباريات.

وكان الأهلي اعتلى صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما أضاف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده النقطي بالدوري، عقب الفوز على سموحة بهدفي محمد مجدي أفشة وإمام عاشور في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب استاد القاهرة.