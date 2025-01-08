الأمير هاري وميجان ماركل يشتكيان من إيلون ماسك.. ما السبب؟

يواجه حي مونتيسيتو الفاخر في كاليفورنيا، الذي يقطنه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، شكوى مستمرة من السكان بسبب ما وصفوه بـ”الانفجارات السونيكية المتغطرسة”، الناتجة عن عمليات إطلاق الصواريخ التي تقوم بها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك.



• مقر إقامة هاري وميغان:

يعيش الزوجان منذ خروجهما من العائلة الملكية عام 2020 في منزل فاخر يضم 13 غرفة نوم داخل مجتمع مسوّر. يتميز المنزل بمرافق فاخرة تشمل سبا، مسبح، قبو نبيذ، وسينما.

• الشكاوى في مونتيسيتو:

على الرغم من الرفاهية التي يتمتع بها المجتمع، فإن السكان المحليين يعانون من الضوضاء الناتجة عن إطلاق الصواريخ من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية التابعة لسبيس إكس.



أصوات “سونيك بوم” وتداعياتها:

• مصدر المشكلة:

تُطلق شركة سبيس إكس صواريخها بشكل منتظم من قاعدة فاندنبرغ الواقعة على الساحل الغربي بكاليفورنيا، حيث استأجرت منصة إضافية في عام 2023.

من المتوقع أن تُستخدم المنصة لإطلاق صواريخ Falcon 9 وFalcon Heavy.

• شكاوى السكان:

أعرب أحد السكان عن استيائه قائلًا:

“كفى! يجب إيقاف هذه الان