محافظ بني سويف يكرم الجهات المشاركة بحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من الجهات التنفيذية والمشاركة في حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص والوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، تحت رعاية محافظ بني سويف ووزارة التنمية المحلية، وأشاد المحافظ بالدور المتميز الذي قامت به الجهات التنفيذية والخدمية المشاركة، مؤكدًا أن الحملة كانت نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفع وعي المجتمع بخطورة هذه الظاهرة.

محافظ بني سويف يكرّم الجهات المشاركة في فعاليات حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف

جاء ذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام الذي ترأس اجتماع مناقشة النتائج للحملة، وفي حضور: الدكتورة شيماء كرم، رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، إلى جانب ممثلين عن الأزهر الشريف، الكنيسة، الجامعة، مديرية الصحة، التضامن الاجتماعي، ومديرية العمل، ووحدة حقوق الإنسان بمديرية الأمن.

حيث تابع المحافظ الحملة، التي استمرت 16 يومًا، وشملت العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية، واستهدفت فئات مختلفة من المجتمع، بما في ذلك الشباب والفتيات والسيدات والرجال. وتم تنفيذ ندوات توعوية في مؤسسات متنوعة، وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات الشريكة والتي ضمت (جامعة النهضة، منطقة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف، مديرية أمن بني سويف) بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وإدارة الاستثمار باديوان اعام المحافظة وإدارة المنطقة الصناعية ببياض العرب ونقابة المهندسين واتحاد عمال بني سويف ونادى بني سويف الرياض ومجمع المعاهد العليا والمعهد التكنولوجي العالي، جامعة بني سويف.

وفي ختام التكريم، أكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في دعم مثل هذه الفعاليات التي تعزز وعي المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات التوعوية من أهم الأدوات لمواجهة الظواهر السلبية وبناء مجتمع يقوم على المساواة والاحترام المتبادل.