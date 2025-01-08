تأملات الأنبا مرقس مطران القوصية في عيد الميلاد

قال الأنبا مرقس مطران القوصية للكاثوليك في عيد الميلاديأتي عيد الميلاد ليذكرنا، بإن المسيح هو رجاؤنا، والمولود في بيت لحم هو تعزيتنا. إن طفل المغارة يحيي في قلوبنا رجاءً جديداً، فالشعب الجالس في الظلمات أبصر نوراً عظيماً.

وأضاف أن “عيد الميلاد المجيد” ليس مجرد احتفال بميلاد يسوع، بل هو أيضًا احتفال بملك السلام. ولعل قيمة السلام لا تتجذر على الأرض إلا إذا كانت هناك إرادة حقيقية من البشر لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، فالسلام الحقيقي لا يُمكن أن ينشأ إلا في قلبٍ خالٍ من القلق والخوف، قلبٍ يَسعى لنشر الخير والمحبة.

وتابع: “فلنجعل من عام 2025 سنةً ينمو فيها السلام في قلوبنا جميعًا، ولنسعى معًا لتحقيق السلام الحقيقي الذي يزرعه الله في قلوبنا، السلام المبني على المبادئ الإنسانية السامية: الحب، والعدل، والأمانة. فلنكن جميعًا رسل رجاء حقيقي”.