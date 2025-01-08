أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تطلق النسخة الأولى من "شارع الفنانين"

أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عن إطلاق النسخة الأولى من مبادرة "شارع الفنانين" في شاطئ المظلات بالفجيرة، خلال الفترة من 13 إلى 19 يناير.

تجمع المبادرة فنانين من داخل دولة الإمارات وخارجها، لتشكل حدثًا فنيًا عالميًا يتيح لهم فرصة الإبداع والتفاعل الثقافي على مدار أسبوع كامل.

ويتضمن الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية، منها ورش للرسم الحر على الشاطئ، وورش فنية يقدمها نخبة من الفنانين العالميين.

كما تشمل الفعاليات تنظيم رحلات سياحية لاستكشاف معالم الفجيرة، بالإضافة إلى جلسات رسم حر للطبيعة ورسم الجرافيتي.

وستكون هناك أيضًا مسابقة فنية بعنوان "تواصل الشعوب"، التي تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والإبداعي بين المشاركين.



وقال سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة: "إن شارع الفنانين يمثل خطوة مهمة لإبراز الإمارة كوجهة فنية عالمية، حيث يجمع فنانين من مختلف الدول لتبادل الخبرات والتفاعل الثقافي.

وهذا الحدث يعكس حرص ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية، لتطوير الحركة الفنية والثقافية في الإمارة، وتعزيز مكانة الفجيرة كوجهة للإبداع".

وأضاف: كما إن الفعالية تمثل فرصة استثنائية لعشاق الفن للاستمتاع بأنشطة إبداعية متنوعة، وسط أجواء مستوحاة من طبيعة الفجيرة الخلابة.