الحياة تعود إلى طبيعتها في وسط لندن بعد انتهاء التهديد الأمني

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، بعودة الحياة إلى طبيعتها في وسط العاصمة البريطانية لندن بعد انتهاء التهديد الأمني.

كما تم إزالة الحواجز الأمنية من وسط العاصمة البريطانية بعد انتهاء التهديد الأمني. وأيضا تم إعادة فتح الشوارع وسط لندن بعد انتهاء التهديد الأمني.

وأعلنت السلطات البريطانية عن انتهاء الحادث الأمني وسط العاصمة البريطانية لندن بعد تنفيذ تفجير متحكم فيه، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

كانت قد أخلت الشرطة البريطانية شارع ريجنت وسط العاصمة لندن للاشتباه بوجود قنبلة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأفادت القناة بإخلاء مبان وحافلات في وسط العاصمة البريطانية لأسباب أمنية. كما فرضت الشرطة البريطانية طوقا أمنيا وسط المدينة للاشتباه بسيارة.