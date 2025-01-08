إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين، سنورس منشاة طنطاوي الزراعي عند مدخل سوق الخميس، بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق سنورس منشاة طنطاوي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وتم الدفع ب 3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم دراجتين ناريتين وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطرة على الدرجتين فاصطداما ببعضهم مما تسبب في إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.