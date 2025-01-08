بيرسي تاو يودع زملاءه قبل الرحيل إلى قطر

جمع بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، متعلقاته من غرفة خلع الملابس صباح اليوم، تمهيداً للرحيل إلى الدوري القطري بعد إنهاء كافة الأمور التعاقدية من النادي الأهلي، وبات خارج أسوار القلعة الحمراء بشكل رسمي.

وقام اللاعب الجنوب أفريقي بجمع متعلقاته صباح اليوم من غرفة خلع الملابس وودع زملاءه قبل السفر بشكل رسمي إلى الدوحة والانضمام إلى نادي قطر القطري، ومزاملة أحمد عبد القادر في النصف الثاني من الدوري القطري.

وكان مصدر داخل الأهلي كشف النقاب عن انضمام تاو إلى فريق قطر القطري خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم الاتفاق بين الأهلي واللاعب والنادي القطري على الصفقة.

وشدد المصدر على أن بيرسي تاو سوف يتواجد في قطر خلال ساعات للانضمام إلى تدريبات فريقه الجديد، قطر القطري، وإعلان انضمامه رسميا إلى دوري "أريد"، الذي يشهد مشاركة عدد من اللاعبين المصريين مثل حمدي فتحي وأحمد عبدالقادر.

وأشار المصدر إلى أن رحيل بيرسي تاو جاء تمهيدًا للتعاقد مع لاعبين أجانب في الشق الهجومي، وبرحيل اللاعب الجنوب أفريقي بات للأهلي فرصة لقيد عدد ثلاثة لاعبين أجانب في يناير الجاري، في ظل موافقة المغربي رضا سليم على رفع إسمه من قائمة الفريق في يناير بسبب طول فترة إصابته.