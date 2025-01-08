وفاة سيدة اختناقًا بسبب تسرب الغاز في المعادي

لقيت سيدة مصرعها اختناقًا إثر تسرب غاز داخل شقتها السكنية في منطقة المعادي بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود تسرب للغاز تسبب في الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة.

تبين من التحقيقات الأولية وجود تسرب غاز داخل الشقة أدى إلى الاختناق، وتم نقل السيدة المتوفاة إلى المستشفى، كما تم إغلاق مصدر الغاز بالتنسيق مع شركة الغاز.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة الاستماع إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث. تولت النيابة العامة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.