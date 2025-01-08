إصابة زوجين في حريق منزل مكون من 3 طوابق بالفيوم

أصيب زوجين بحروق وجروح متفرقة بالجسم ، إثر نشوب حريق في منزلهما بشارع مصطفي كامل بنطاق مدينة الفيوم، حيث اندلعت النيران في المنزل المكون من ثلاث طوابق ، نتيجه حدوث ماس كهربائي بالدائرة الكهربائية للمنزل ، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران قبل أن تمتد للمنازل المجاورة، كما جرى نقل الزوجين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من غرفه عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من المطافئ بنشوب في منزل مكون من ثلاث طوابق بشارع مصطفي كامل ووجود مصابين .



وانتقل رجال الإطفاء وسيارات الإطفاء على الفور إلى مكان الحريق، وتبين اندلاع حريق في شقة سكنية يقيم فيها زوجين وجرى إخماد النيران والسيطرة على الحريق .



كما جرى استدعاء سيارتي إسعاف ونقل الزوجين إلى قسم الحروق بمستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.