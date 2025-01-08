البترول: بدء إجراءات إصلاح خط الغاز ( مسطرد – الهايكستب ) بعد تبريده والسيطرة على الاشتعال

بدأت فرق عمل قطاع البترول إجراءات اصلاح خط نقل البوتاجاز ( مسطرد – الهايكستب ) بعد الانتهاء بنجاح من جهود تبريد الجزء الذي اشتعل من الخط أمس في مدينة الخانكة والسيطرة على الحريق الذي نشب نتيجة تعرض الخط لإصطدام لودر يعمل بدون ترخيص.

وباشرت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول تفعيل خطط الطوارئ أمس فور وقوع الحادث للتعامل مع الحريق، و كذلك العمل على انتظام إمدادات نقل البوتاجاز لأماكن التوزيع والاستهلاك من خلال الخطط البديلة وهو ما ساهم في انتظام حركة نقل المنتج بصورة طبيعية دون أي تأثير يذكر حيث تم على الفور توفير مصدر بديل لإمدادات البوتاجاز إلى القاهرة الكبرى ضماناً لانتظام عمليات نقل وتوزيع البوتاجاز دون أي تأثير وذلك من خلال المناورة بإستخدام خطوط البنية الأساسية للشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية التي تغطي جميع انحاء الجمهورية حيث تم الاعتماد على خط نقل البوتاجاز ( السويس – القطامية ) لنقل الإمدادات من البوتاجاز إلى أماكن التوزيع.