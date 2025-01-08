بييرباتيستا بيتسابالا يشكر الأب جهاد شويحات لتسييره أعمال النيابة البطريركية اللاتينية في الأردن

وجّه الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، رسالة شكر إلى الأب جهاد شويحات لتسييره أعمال النيابة البطريركيّة اللاتينيّة في الأردن لمدة عام واحد، لحين تعيين نائب بطريركي جديد، وهو ما تمّ الشهر الماضي بتعيين الأب إياد الطوال.

وقال مخاطبًا الأب شويحات: "لقد مضت سنة على تعيينك قائمًا بأعمال النائب البطريركي العام في الأردن، وشملت اهتماماتك كهنة البطريركيّة اللاتينيّة والرعايا والمدارس والرهبانيات والحركات الرسوليّة بالإضافة إلى الشؤون الماليّة والإداريّة، وقد أسهمتَ في المحافظة على العلاقات الطيبة مع الكنائس الأخرى ومع الدوائر الحكوميّة، هذا كلّه مع مواصلة عملك في المحاكم الكنسيّة".

وأضاف: "وبعد أن تمّ تعيين النائب البطريركي الجديد للأردن، المونسنيور إياد الطوال، الذي سيتسلّم مهامه ، أود أن أشكرك لقبولك هذه المسؤوليّة وقيامك بها بكلّ ما أتاك الله من حكمة ومحبّة وتفانٍ،ـ وإنّ شكرنا لا يوفيك حقّك، إنما الله يفعل ذلك"، طالبًا من الله موفور الصحة للأب شويحات، "ليستمرّ في خدمة الكنيسة في المجالات الرعوية المختلفة".