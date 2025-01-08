بسبب خلافات الجيرة.. إصابة شخصين فى مشاجرة بالشوم بالفيوم

أصيب شخصين، في مشاجرة استخدمت فيها الشوم والعصا، بقرية كفور النيل،بدائرة مركز شرطة الفيوم بمحافظه الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بقرية كفور النيل بدائرة المركز ، استخدمت فيها الشوم والعصا، ووجود مصابين.



وبدأت المشاجرة بمشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة، ثم تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها أحد الأطراف الشوم .

وعلى الفور انتقلت قوة الأمن إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على المشاجرة وإنهاؤها وضبط طرفيها، كما تم نقل المصابين للمستشفى.



أسفرت المشاجرة عن إصابة كلا "م. ن .ط " 44 سنة) مصابه بكسر في القدم اليمنى ، و " ز .أ .ك " 48 سنه مصاب بجرح قطعي في الرأس ،



ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.



كما تم القبض على طرفي المشاجرة، وتبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.