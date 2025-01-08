رغم بيان النادي.. رئيس مودرن سبورت يعقد جلسة اليوم مع أسرة رفعت لتسوية مستحقاته

يعقد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، جلسة اليوم مع أسرة الراحل أحمد رفعت، لاعب الفريق لتسوية مستحقات اللاعب، بعد قرار لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية، بإلزام النادي بسداد مستحقات الراحل.

وألزم اتحاد الكرة، إدارة مودرن سبورت، بسداد مستحقات رفعت البالغة 22 مليون و250 ألف جنيه، لأسرة الراحل، بالإضافة إلى سداد مبلغ وثيقة التأمين المقررة لصالح اللاعب، بعد الشكوى التي تقدم بها محمد رفعت شقيق اللاعب ضد النادي لعدم سدادهم مستحقاته.

وقرر وليد دعبس، عقد جلسة مع أسرة الراحل، اليوم، الأربعاء، لتسوية تلك الأزمة، رغم تأكيد نادي مودرن في بيان رسمي صباح اليوم، الأربعاء، حصول أسرة اللاعب على مستحقاته.