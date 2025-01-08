اجتماع تنسيقي لمتابعة تسليم مشروعات "حياة كريمة" بقرى أشمون والشهداء

عُقد اليوم اجتماع تنسيقي برئاسة محمد موسى، نائب محافظ المنوفيه، لمراجعة الموقف النهائي لتسليم المشروعات المنفذة بقرى مركزي أشمون والشهداء، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والعمل على تسريع معدلات الإنجاز لتحسين مستوى الخدمات بالقرى المستهدفة.

حضر الاجتماع اللواء عبد الله عزت، السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية والخدمية، بينهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ودار الهندسة، ومديرو مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، ورؤساء شركات المياه والغاز والكهرباء والاتصالات، إلى جانب ممثلي قطاعي الزراعة والري والطرق.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات المنتهية في مختلف القطاعات، ومناقشة الملاحظات الفنية والعمل على معالجتها، بالإضافة إلى وضع آليات للتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لإنجاز الأعمال، حيث تُعد مبادرة "حياة كريمة" مشروعًا وطنيًا حيويًا يهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بقرى الريف المصري.