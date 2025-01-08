مصدر: كهربا غاب عن مران الأهلي تمهيدًا للرحيل إلى ليبيا

غاب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن مران فريقه اليوم، تمهيدًا للرحيل إلى الدوري الليبي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ “ البوابة نيوز”، إن كهربا غاب اليوم عن المران لإنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي الاتحاد الليبي، بعدما عقد جلسة عقب نهاية مباراة سموحة أمس مع مسئوليه.

توقفت مفاوضات نادي الزوراء العراقي مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وبات اللاعب على أعتاب نادي الاتحاد الليبي، بعد الجلسة التي عقدها كهربا مساء أمس مع مسئوليه في القاهرة.

وكان كهربا يفاضل بين عدة عروض عربية منها الاتحاد الليبي و الزوراء العراقي ولاعب أخر في قطر، إلا أن كل الطرق تؤدي إلى انتقال اللاعب للدوري الليبي في يناير الجاري على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال كهربا إلى ليبيا خلال الساعات القليلة المقبلة، ليلحق بزميله الجنوب أفريقي الذي انتقل إلى نادي قطر القطري بشكل رسمي، ويتبقى له أيضا الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.