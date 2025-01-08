الجودو ينظم سيمينار المدربين والحكام لعرض التعديلات الجديدة

نظم الاتحاد المصري للچودو والإيكيدو و السومو، برئاسة الاستاذ محمد مطيع سيمينار المدربين والحكام لعرض تعديلات قانون الجودو التي اقرها الاتحاد الدولي للجودو 2024 - 2028 ، بقاعة الاجتماعات في المركز الأولمبي بالمعادي ، بمشاركة 309 مدربين وحكام، وبعض من رموز اللعبة، وبحضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العميد إيهاب أبو زيد ، الأستاذ محمد السيد والاستاذ محمد سالم، المدير التنفيذي للاتحاد

وحاضر خلال السيمينار اليوم الحكم الدولي تامر عبد الفتاح ، والمدرب الدولي باسم الحسيني .

ويأتي هذا السيمينار في إطار خطه الاتحاد برئاسه الاستاذ محمد مطيع بنشر اللعبة، وتثقيف عناصرها الفنيه لتواكب المتغيرات الدولية، وتأتي هذه التعديلات التي أُعلن عنها خلال سيمينار الاتحاد الدولي للجودو الذي عُقد في إسطنبول خلال ديسمبر 2024، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من يناير 2025.