الكنيسة اللاتينيّة في المملكة الأردنية تستقبل المونسنيور إياد الطوال

استقبلت الكنيسة اللاتينيّة في المملكة الأردنيهة، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، المونسنيور إياد الطوال، الذي عيّنه قداسة البابا فرنسيس، في 17 ديسمبر للماضي، أسقفًا مساعدًا لبطريركيّة القدس للاتين، ونائبًا بطريركيًّا للاتين في الأردن.

وفي كنيسة العذراء الناصريّة في الصويفية، كان بالاستقبال البطريرك فؤاد الطوال، وعدد من ممثلي الكنائس، وكهنة وشمامسة ورهبان وراهبات وممثلي المؤسّسات الكنسيّة والحركات الرسوليّة.

من ثمّ، أقيمت صلاة الشكر التي دعت إليها النيابة البطريركيّة اللاتينيّة في المملكة، وبمشاركة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين.

رفع الحضور النشيد اللاتيني العريق "اللهمّ نمدحك" الذي يُرفع في الاحتفالات الكنسيّة الكبيرة، وتلاها صلاة الفرض الإلهي للساعة السادسة.