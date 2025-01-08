توقف مفاوضات الزوراء مع كهربا واللاعب يقترب من الاتحاد الليبي

توقفت مفاوضات نادي الزوراء العراقي، مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وبات اللاعب على أعتاب نادي الاتحاد الليبي، بعد الجلسة التي عقدها كهربا مساء أمس مع مسئولية في القاهرة.

وكان كهربا يفاضل بين عدة عروض عربية، منها الاتحاد الليبي والزوراء العراقي ولاعب آخر في قطر، إلا أن كل الطرق تؤدي إلى انتقال اللاعب للدوري الليبي في يناير الجاري على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال كهربا إلى ليبيا خلال الساعات القليلة المقبلة، ليلحق بزميله الجنوب أفريقي الذي انتقل إلى نادي قطر القطري بشكل رسمي، ويتبقى له أيضا الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.