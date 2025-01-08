26 فبراير.. نظر طعن مساعدة الفنانة هالة صدقي على قرار حفظ التحقيقات

حدَّدت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد جلسة 26 فبراير المقبل لنظر الطعن المقدم من "حسنة"، مساعدة الفنانة هالة صدقي، على قرار النيابة بحفظ التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به ضد الفنانة، متهمة إياها بالنصب وعدم سداد مبلغ 150 ألف ريال، قالت إنه كان مستحقًا لها مقابل ظهورها في برنامج شهير.

في وقت سابق، أصدر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، قرارًا بحفظ التحقيقات في البلاغ لعدم وجود دلائل تثبت وقوع الجريمة، التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، شملت الاستماع إلى أقوال كافة الأطراف وانتهت إلى عدم إقامة الدعوى.

المدعية، وتدعى "حسنة"، قالت في أقوالها أمام النيابة إن الفنانة هالة صدقي لم تسدد لها مبلغ 150 ألف ريال الذي تم الاتفاق عليه مقابل مشاركتها في البرنامج، من جانبها، نفت الفنانة هذه الاتهامات، وأكدت في أقوالها أنها سلمت المبلغ بالعملة المحلية بما يعادل قيمته بالريال السعودي، كما أوضحت أن الاتفاق كان أن يذهب المبلغ كتبرع لصالح احدي المستشفيات.