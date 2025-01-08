السيسي: اتفقنا على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهرباء مع قبرص واليونان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ملف الطاقة كان حاضرا بقوة خلال المباحثات مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان وتم الاتفاق على ضرورة تطوير مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي ونقل الغاز الطبيعي وتعزيز البنية التحتية للربط الكهربائي بين الدول الثلاث بما يساهم في زيادة التعاون والتكامل الإقليمي ويسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي عانى من اضطراب نتيجة للأزمات العالمية الأخيرة.

وأعرب "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع رئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بتوقيع مذكرات التفاهم سواء على المستوى الثلاثي أو على المستوى الثنائي، مؤكدا ضرورة التنفيذ الفعال لهذه المذكرات والاتفاقيات بما لها من فوائد مشتركة على البلاد الثلاث.

وتابع، أنه تم التأكيد على ضرورة سرعة تسوية الأزمات والصراعات بما يحقق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعوب، موضحًا انه أكد مع نظيره القبرصي على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات معربا عن سعادته بالتقدم الملموس في التعاون مع قبرص بمجال الطاقة واستثمار الموارد الطبيعية بالبحر المتوسط.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في القمة «المصرية - اليونانية - القبرصية»، والتي عقدت بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تكثيف الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى التهدئة في المنطقة والتعامل مع أزماتها، وعلى رأسها الحرب في غزة ولبنان وتحقيق الاستقرار في سوريا وليبيا واليمن والسودان، وتجنب تصعيد الصراع في المنطقة وتحويله لحرب شاملة؛ مما يترتب عليه تداعيات كارثية تطال الجميع، سواء كانت تداعيات اقتصادية وسياسية أو أمنية، فضلا عن الموجات غير المسبوقة من النازحين.