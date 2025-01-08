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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يؤكد ضرورة تكثيف التعاون بين مصر واليونان وقبرص في مجال الطاقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في القمة العاشرة التى تجمع مصر وقبرص واليونان.

السيسي يؤكد مناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات

وقال الرئيس السيسي، إنه خلال القمة تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي، حيث أكدنا على ضرورة تكثيف التعاون في مختلف المجالات وخاصة مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لقادة مصر واليونان وقبرص بقصر الاتحادية.

وافتتح الرئيس السيسي القمة المصرية اليونانية القبرصية، التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وأكد الرئيس السيسي أن القمة شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

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